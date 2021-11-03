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قال السيد نصر الدين حاج، الأمين ممثل الفاو في مصر، الأربعاء، إن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، تعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل تصميم سياسات ومشاريع أكثر مراعاة للبيئة والاستدامة، والترويج لإنتاج أفضل، بموازاة تحفيز المزيد من الاستثمارات في الأنماط الغذائية الصحية المستدامة.

وأضاف «الأمين»، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع «الفاو»، احتفالا بيوم الأغذية العالمي، الأربعاء، أنه يتم أيضًا التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية للمساعدة في ذلك، مشيرًا إلى أن الجهود الهادفة إلى التخفيف من وطأة تغير المناخ والتدهور البيئي وضمان رفاهنا تتوقف على ذلك.

وأوضح «حاج الأمين»، أنه في أحدث تقرير للفاو تبلغ قيمة الخسائر الناتجة عن إهدار الغذاء سنويًا تريليون ومائة مليار تتوزَّع بواقع 400 مليار دولار؛ تُهدر ما بين المزارع، وسوق الجملة، بينما يُهدر المستهلك وبائع التجزئة ما قيمته سبعمائة مليار دولار).

وشدد ممثل الفاو في مصر على إنه يتعين علينا تفعيل حركة غذائية تدعو إلى إحداث تغيير طموح، موضحًا إن هناك مجموعة من الإجراءات والخيارات التي يمكن أن نقوم بها جميعا من أجل تسهيل التحول إلى أنظمة غذائية وزراعية مستدامة من بينها اختيار أنماط غذائية صحية واختيار الاستدامة والتقليل من هدر الأغذية.

وفي نهاية الاحتفال، قام ‏وزير الزراعة والضيوف بتكريم بعض المسؤولين الذين كان لهم دور في مجال الزراعة والغذاء.