أفلام عرض عربي أول تفتتح قافلة «بين سينمائيات» 4 نوفمبر

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تفتتح قافلة بين سينمائيات دورتها الرابعة عشرة التي تقام هذا العام على الإنترنت في الفترة من ٤ إلى ١٣ نوفمبر الجاري بثلاثة أفلام، من بينها فيلمين طويلين يعرضا في العالم العربي لأول مرة، بالإضافة إلى فيلم قصير من إنتاج ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي لقافلة بين سينمائيات. تضم قائمة أفلام الإفتتاح، الفيلم الروائي الطويل «قطة مختلة» للمخرجة الألمانية من أصل إيراني سوزان جوردانشيكان، والفيلم العربي «كما في السماء كذلك على الأرض» للمخرجة اللبنانية سارة فرنسيس، والفيلم التسجيلي القصير «مصرية» للمخرجة المصرية أسماء جمال والذي يعرض ضمن برنامج خاص بعنوان «أمهات عن قرب». يمكن للجمهور في مصر والعالم العربي مشاهدة الأفلام على مدى يومي ٤ و٥ نوفمبر الجاري من خلال موقع بين سينمائيات.

تدور أحداث الفيلم الروائي الطويل «قطة مختلة» عن مينا التي تعيش في إيران، لكنها وفقًا للمعايير الإيرانية تأخرت في اتخاذ قرار الزواج، وكيان الطبيب الإيراني الأصل الذي يعيش في ألمانيا محبطًا بسبب فشله في العثور على شريكة حياته. أخيرًا يستسلم الطبيب الأعزب لنصيحة والدته ويستخدم الطريقة الإيرانية التقليدية للعثور على زوجة. عندما يلتقي مينا وكيان يقررا الزواج وبدء حياة جديدة في ألمانيا إلا أن علاقتهما تواجه بالفشل، حتى يتغير مصيرها في النهاية. فاز فيلم «قطة مختلة» وهو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجته سوزان جوردانشيكان بجائزة العمل الأول من مهرجان متروبوليس للمخرجين الألمان عام 2018 كما شارك في العديد من المهرجانات. في العام 2008 فازت سوزان بجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان برلين الدولي للفيلم القصير عن فيلمها «المسترجلة».

أما فيلم «كما في السماء، كذلك على الأرض» فهو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرجة سارة فرنسيس والذي افتتح عروضه العالمية بمهرجان برلين الدولي. يتتبع الفيلم في أجواء شاعرية رحلة مجموعة من البشر يتجولون في فضاء غير محدود حول أرجوحة تشكّل مستوطنتهم الوحيدة. في السماء أعلاه، يحوم ضوء يشبه القمر ويلاحقهم كالبشير. يتحول القمر خلال الرحلة من رمز للبدايات الجديدة والمعتقدات في الأساطير القديمة، إلى أرض صالحة للغزو والاستعمار. نشأت سارة فرنسيس ودرست في بيروت، ويتسم أسلوبها السينمائي بالتجريب. بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام القصيرة، أخرجت وأنتجت فيلمها الطويل الأول «طيور ايلول» الذي شهد عرضه الأول بمسابقة دوكس بوكس بالدنمارك، ثم عرض في أكثر من ٣٠ مهرجانًا ومتحفًا دوليًا وحصل على العديد من الجوائز. يلتقي الجمهور المصري والعربي بالمخرجة اللبنانية سارة فرنسيس يوم ٤ نوفمبر، ٧ مساء.

ويدور الفيلم التسجيلي القصير «مصرية» للمخرجة أسماء جمال عن أم اسمها مصرية تعيش مع عائلتها في منزلها الصغير بالمدينة بعيداً عن مسقط رأسها في الصعيد وتُحاول أن تجد السعادة في ذكرياتها البعيدة. الفيلم من إنتاج ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي لقافلة بين سينمائيات. أسماء جمال مخرجة ومصوّرة صحفية، سبق أن قدمت عددًا من الأفلام المستقلة وهي «الاستروكس» و«مهرجان مكن»، و«المرسال اللي بعته»، والتي شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحازت الجوائز. يلتقي الجمهور المصري والعربي بالمخرجة أسماء جمال من خلال جلسة نقاشية لمخرجات الأفلام القصيرة التي تشارك في برنامج «أمهات عن قرب» يوم ٩ نوفمبر، الساعة ٧ مساء.

يضم برنامج قافلة بين سينمائيات الذي يقام على الإنترنت في الفترة من ٤ إلى ١٣ نوفمبر الجاري، ١٥ فيلمًا ما بين تسجيلي وروائي، من بينها ٧ أفلام تعرض في العالم العربي للمرة الأولى. وتضم القائمة أفلامًا لمخرجات من ١١ دولة هي مصر، ولبنان، والأردن، والجزائر، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، وكوبا، والبرازيل، وإيران، وألمانيا. شاركت أفلام الدورة الحالية وحصدت الجوائز في مهرجانات سينمائية دولية وعربية بارزة من بينها مهرجان برلين، وفينيسيا، ولايبزيج، ومونبلييه، وادفا، وبيونس آيرس، بالإضافة إلى مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يشهد برنامج الدورة الحالية لقاءات مباشرة للجمهور مع جميع مخرجات الأفلام، وتتم يوميًا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة من خلال «زوم». ويتاح كل فيلم على الإنترنت للجمهور العربي لمدة ٤٨ ساعة. تقام على هامش العروض جلسات نقاشية مفتوحة يلتقي فيها خبراء سينمائيون وصناع أفلام مع الجمهور لمناقشة قضايا سينمائية. بالإضافة إلى ورشة المونتاج الأولي الموجهة لصناع وصانعات الأفلام العرب، والتي تجري عبر الإنترنت يومي ١٢، ١٣ نوفمبر.