خلال أيام.. مدينة دمياط للأثاث تنتهي من فرش 5900 وحدة بمشروع بشائر الخير 5

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انتهى صناع الأثاث العاملين بمدينة دمياط للأثاث من فرش 5900 وحدة سكنية بمشروع «بشائر الخير 5» بمحافظة الإسكندرية.

وقال رضا شعيب رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناع مدينة الأثاث، إن صناع مدينة دمياط للأثاث سينتهون من فرش المشروع القومى العملاق على أرض محافظة الإسكندرية في خلال أيام.

وأوضح أن المسؤولين عن الموقع قدموا كل سبل التعاون والتسهيلات لصناع مدينة دمياط للأثاث، كما أن الصناع كانو على قدر المسؤولية تقديرا لكون «بشائر الخير 5» مشروع قومى، يسعون من خلاله إلى أن تعود دمياط إلى مكانتها وتصبح مصدرا لتصدير الأثاث.