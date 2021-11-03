أخبار عاجلة

تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب -
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين -
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني -
غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية -
وسائل الإعلام في الإمارات ترحب بحملة "Discover Europe Treasures" مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خلال أيام.. مدينة دمياط للأثاث تنتهي من فرش 5900 وحدة بمشروع بشائر الخير 5

Print
خلال أيام.. مدينة دمياط للأثاث تنتهي من فرش 5900 وحدة بمشروع بشائر الخير 5 خلال أيام.. مدينة دمياط للأثاث تنتهي من فرش 5900 وحدة بمشروع بشائر الخير 5

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى صناع الأثاث العاملين بمدينة دمياط للأثاث من فرش 5900 وحدة سكنية بمشروع «بشائر الخير 5» بمحافظة الإسكندرية.

وقال رضا شعيب رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناع مدينة الأثاث، إن صناع مدينة دمياط للأثاث سينتهون من فرش المشروع القومى العملاق على أرض محافظة الإسكندرية في خلال أيام.

وأوضح أن المسؤولين عن الموقع قدموا كل سبل التعاون والتسهيلات لصناع مدينة دمياط للأثاث، كما أن الصناع كانو على قدر المسؤولية تقديرا لكون «بشائر الخير 5» مشروع قومى، يسعون من خلاله إلى أن تعود دمياط إلى مكانتها وتصبح مصدرا لتصدير الأثاث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني