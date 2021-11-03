السفير في الفلبين يستقبل وزير مفوضية شؤون المسلمين
أعلن تحالف دعم الشرعي في اليمن مقتل 145 متمردا في غارات استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب، فيما تتواصل...
يختتم الأمير ناصر بن فهد بن فيصل بن تركي الفرحان آل سعود شهادته للتاريخ على عملية إخلاء جهيمان العتيبي وأتباعه من الحرم المكي في...
لبنان اليوم مأزوم سياسيا في علاقاته مع محيطه العربي، ومحرج دبلوماسيا من تصريحات ساساته، الذين أخرجوه عن مساره التاريخي في تقريب...
أكد مصدر يمني في محافظة مأرب، أن هناك منظمات إغاثية تدعم وتمول الحوثيين بثلاثة أرباع المساعدات، والتي يتم توزيعها بين القيادات...
ألمحت مصادر وزارية لبنانية إلى المسؤولية المباشرة لوزير الإعلام جورج قرداحي عن إثارة أزمة مع السعودية، ودول الخليج، وقالت إن عليه...
اعترف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بعجز حكومته عن تحجيم دور حزب الله في البلاد. وقال إن الحكومة غير قادرة على تحجيم حزب...
استدعت الحكومة اليمنية، اليوم، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الاعلام اللبناني...
دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطيات غذائية في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات....