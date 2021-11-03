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السفير في الفلبين يستقبل وزير مفوضية شؤون المسلمين

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التحالف يعلن مقتل 145 متمردا يمنيا بغارات قرب مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعي في اليمن مقتل 145 متمردا في غارات استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب، فيما تتواصل...

2875d05543.jpg الرياض : الوطن
28c69cb64e.jpg28 ربيع الأول 1443 هـ

ناصر الفيصل: جهيمان يستسلم والكهرباء تؤخر المرحلة الأخيرة (3)

يختتم الأمير ناصر بن فهد بن فيصل بن تركي الفرحان آل سعود شهادته للتاريخ على عملية إخلاء جهيمان العتيبي وأتباعه من الحرم المكي في...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

تاريخ حزب الله في خطف القرار اللبناني

لبنان اليوم مأزوم سياسيا في علاقاته مع محيطه العربي، ومحرج دبلوماسيا من تصريحات ساساته، الذين أخرجوه عن مساره التاريخي في تقريب...

icon-byline.pngبيروت: أسماء وهبة
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

منظمات إغاثية تمول قيادات الحوثي

أكد مصدر يمني في محافظة مأرب، أن هناك منظمات إغاثية تدعم وتمول الحوثيين بثلاثة أرباع المساعدات، والتي يتم توزيعها بين القيادات...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

حكومة لبنان المختطفة تلوح بالاستقالة

ألمحت مصادر وزارية لبنانية إلى المسؤولية المباشرة لوزير الإعلام جورج قرداحي عن إثارة أزمة مع ، ودول الخليج، وقالت إن عليه...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد

اعترف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بعجز حكومته عن تحجيم دور حزب الله في البلاد. وقال إن غير قادرة على تحجيم حزب...

icon-byline.pngبيروت: الوكالات
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور

استدعت الحكومة اليمنية، اليوم، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الاعلام اللبناني...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

السر وراء حالة الطوارئ .. هل تشهد الصين أزمة مناخية تؤدي بها إلى مجاعة؟

دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطيات غذائية في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات....

icon-byline.pngبكين: الوكالات
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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