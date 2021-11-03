اعتماد مستشفى عبد الله ببيشة مركزًا لتدريب "فني رعاية مرضى"

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جرى استحداثه مؤخرًا لسد الفجوة في هذا التخصص

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الملك عبد الله ببيشة، مركزًا للتدريب على برنامج "فني رعاية مرضى" الذي تم استحداثه مؤخرًا لسد الفجوة في هذا التخصص.



وذكرت "صحة بيشة" أن اعتماد البرنامج يأتي بعد إطلاق الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بهيئة التخصصات مثل هذه البرامج المنتهية بالتوظيف التي تستهدف الرجال والنساء.



وقالت: إن برامج رعاية المرضى سيسهم في سد الفجوة في هذا التخصص من خلال تزويد الملتحقين بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى، سواء من المراجعين للعيادات أو المرضى المنومين.



وأكدت "صحة بيشة" أن برنامج فني رعاية المرضى سيؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، ويسهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كل البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.



وأضافت أن المتدربين سيقضون سنة كاملة في المستشفى، وذلك للتدريب النظري والعملي بعد حصولهم على شهادة البكالوريوس في الأحياء أو الأحياء الدقيقة أو التقنية الحيوية أو الفيزياء أو الكيمياء أو الكيمياء الحيوية، ويشرف على تدريبهم كوكبة من المختصين في مجال التدريب ومختلف التخصصات الصحية؛ حيث يتم التدريب في المستشفى في عدد من القاعات المتنوعة والمجهزة، إضافةً إلى وجود مكتبة طبية ومعامل اللغة والحاسب الآلي.



يذكر أن الخطة الاستراتيجية لصحة بيشة تتوج برامج التدريب الرائدة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية للبرامج المنتهية بالتوظيف لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير كوادر صحية سعودية في عدد من المجالات الصحية وتحقيق الأهداف المنشودة من إعدادهم وتأهيلهم.

يذكر أن مستشفى الملك عبد الله ببيشة يعد المستشفى المرجعي للمحافظة، ويضم 360 سريرًا، وقد شهد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير شاملة في المباني والتجهيزات والبنية التحتية والكوادر البشرية، كما حقق العديد من الجوائز المحلية.