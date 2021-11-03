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تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:34 صباحاً
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:34 صباحاً
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:34 صباحاً
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:34 صباحاً
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:34 صباحاً
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:34 صباحاً
رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:28 صباحاً
غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:28 صباحاً
وسائل الإعلام في الإمارات ترحب بحملة "Discover Europe Treasures" مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:21 صباحاً
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون
-
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:20 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
قتلى جراء تحطم طائرة نقل في الشرق الأقصى الروسي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 04:34 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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