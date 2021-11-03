لقاء الخميسي تنتظر عرض آخر حلقات «حتة من القمر» الليلة

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تنتظر الفنانة لقاء الخميسي عرض آخر حلقات حكاية «حتة من القمر»، الليلة، في الثامنة مساءاً عبر شاشة قنوات cbc الساعة، وتعاد الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهراً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً، والحدوتة محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

المسلسل بيقدم لقاء في شخصية مختلفة وبتراهن على نفسها في منطقة جديدة، وبتناقش إزاي فكرة أن أي إنسان بعيش بعيب خلقي في الوجه وكيف يصبح حساس جداً ويتأثر بأقل كلمة ممكن تقال له حتى من أقرب الناس له.

وقالت لقاء أن ردود الفعل جاءت قوية جدا ومنحتها دفعة قوية في اختياراتها القادمة متمنية أن تكون عند حسن ظنهم دائما وابدا.