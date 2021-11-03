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السديس: المملكة تعاملت مع ظروف الجائحة بكل حرفية ضاربةً أروع الأمثلة في إدارة الأزمات
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الأحد 14 نوفمبر 2021 07:33 صباحاً
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 2419 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة
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الأحد 14 نوفمبر 2021 07:33 صباحاً
مصر.. هلع في أسوان بسبب انتشار العقارب السامّة في الشوارع ووفيات ومئات المصابين
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الأحد 14 نوفمبر 2021 07:33 صباحاً
مقديشو.. قيادي بارز من مليشيات الشباب يسلم نفسه للجيش الصومالي
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الأحد 14 نوفمبر 2021 07:33 صباحاً
بقوة 4.5 درجات.. هزة أرضية تضرب محافظة فارس جنوب إيران
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الأحد 14 نوفمبر 2021 07:33 صباحاً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
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الأحد 14 نوفمبر 2021 07:33 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد وجريان السيول على تبوك والمدينة ومكة
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الأحد 14 نوفمبر 2021 07:33 صباحاً
سائق شاحنة بريطاني يلقى مصرعه غرقا في الأرز
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الأحد 14 نوفمبر 2021 07:24 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد وجريان السيول على تبوك والمدينة ومكة
-
الأحد 14 نوفمبر 2021 07:16 صباحاً
شادي شامل : حلمت بعبد الحليم مرتين وصورت مسلسل العندليب في عام
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الأحد 14 نوفمبر 2021 07:08 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الدكتور كوفيد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 04:20 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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