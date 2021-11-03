قصة «حكايتي مع الزمان».. المطربة شاهيناز تظهر في مشهد بمسلسل «إلا أنا»

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ظهرت المطربة شاهيناز في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حكاية «حكايتى مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا» الذي يتم عرضه على قناة Dmc الفضائية، حيث قدمت مشهداً واحداً كضيفة شرف جسدت خلاله دور فتاة ابنة صديق أحمد خليل، وتذهب إلى معرض السيارات الذي يتملكه من أجل محاولة بيع سيارتها وشراء أخرى من المعرض.

مسلسل «حكايتى مع الزمان» ضيفة شرف المطربة شاهيناز بطولة ميرفت امين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم ايهاب، أحمد جمال سعيد، هايدى رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمى، رضوى جوده، مارتينا عادل وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

«حكايتى مع الزمان» هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم «بيت عز» بطولة سهر الصايغ، و«بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، و«بدون ضمان» بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و«على الهامش» بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل. وكان آخر أعمال شاهيناز الغنائية أغنية «توتة توتة» كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزبع أدم حسين التي طرحتها من ألبوها الأخير «حياتي أحلى» والأغنية التي تحمل نفس الاسم، وهي من كلمات محمد عبدالحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.