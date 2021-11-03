انطلاق قناة etc الأحد 7 نوفمبر.. ضياء رشوان ومحمد شبانة وإنجي أنور أبرز نجومها

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كشف هاني العتال رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية عن موعد انطلاق بث القناة ليكون الأحد المقبل الموافق 7 نوفمبر، على أن يبدأ البث بأولى حلقات برنامج «مصر جديدة» والذي سيقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، والإعلامية «إنچي أنور»، وموعده من الأحد إلى الجمعة من الساعة 8 مساء.

ويعد «مصر جديدة»، هو برنامج «التوك شو» السياسى الرئيسي بالقناة، حيث سيواكب تطلعات المواطنين في مصر وتناول قضاياهم واهتماماتهم بشكل مهني وموضوعي وبزاويا مختلفة ورؤى أعمق تساعد على تشكيل وعي وإدراك حقيقي لكل الأحداث كما يتناول البرنامج اهم الاحداث السياسية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الشأن المصرى.

كما ستنطلق القناة الأحد، بأولى حلقات البرنامج الرياضي «بوكس تو بوكس» BOX2BOX، الذي سيقوم على تقديمه الكاتب الصحفي والإعلامي «محمد شبانة» من الأحد إلى الخميس في الساعة الـ 11 مساء، وسيكشف خلاله الحقائق بمختلف القضايا والأحداث على الساحة الرياضية بلا حسابات وبكل موضوعية وحيادية، رافعا شعار «زيرو مجاملة» وحق المشاهد في متابعة الصورة كاملة من كافة جوانبها دون رتوش، كما سيعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في مصر كما سيهتم بالرياضة العربية والافريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة.

وقال رئيس مجلس إدارة القناة إن المساحة الترفيهية على الشاشة ستكون واسعة، من حيث الأعمال السينمائية والدرامية المميزة والحصرية، كما ستنطلق باقي الخريطة البرامجية تباعا ببرامج اجتماعية متنوعة تحظى باهتمام كل الفئات ومختلف الاعمار السنية بالأسرة المصرية والعربية.

وأكد «العتال» أن etc ستكون جزءا فاعلا من منظومة الإعلام المصري والعربي، وستخاطب كل شرائح المجتمع عبر محتوى سياسي ورياضى واجتماعي وترفيهي وثقافي هادف يعبر بصدق عن الإعلام المصري الهادف ذو التأثير الإيجابى.

جدير بالذكر أن شركة POD، ستكون الوكيل الإعلاني لقناة etc.

