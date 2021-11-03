محمد صبحي: تعرضت للظلم مع الإسماعيلي.. وحاولوا إجباري على الاعتزال

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أكد محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أنه تعرض للظلم، في الفترة الماضية مع قلعة الدراويش.

وكتب محمد صبحي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«انتظمت مع النادي الاسماعيلي خلال فترة الاعداد وتم قيدي في القائمة الاولى ولم يتم تبليغي انني سأكون على قائمة الانتظار، إلا قبل غلق باب القيد بـ24 ساعة».

وأضاف:«ايعقل ماحدث معي؟ لم يكن أمامي أي فرصة للالتحاق بفريق اخر أمر صعب على أي لاعب، إذا كان الفريق لا يحتاجني فنيا كان لابد من إبلاغي قبل غلق باب القيد بفترة».

وتابع :«راضي عن نفسي وماحدث معي كان مفاجأة بالنسبة لي، لن اعتزل..عندي 40 عامًا ومازال طموحي كبير وهناك حراس تخطوا هذا السن واستمروا في الملاعب»، مضيفًا:«أنا صاحب قرار اعتزالي ولن اجبر عليه.. اتدرب الان بشكل منفرد عن الفريق، طلبت أن أكون بجانب الفريق ولكن تم تبليغي أن هذا القرار فني، ماحدث معي لن يقلل من طموحاتي.. عمري ماكنت بتاع مشاكل واشعر بالظلم بسبب ماحدث معي».

واردف:«ماحدث معي اشعر انه مقصود..لاجباري على الاعتزال..التزامي الصمت ليس خوف..ولكن أنا رجل احترم وجهات النظر سواء من الأجهزة الفنية أو الجهة المسئولة».

وأكمل :«ماحدث معي ليس في الكرة، ولا يصح ان يحدث مع لاعب بتاريخي وامكانياتي بعدما قدمته عدت للاسماعيلي مرتين، كانو في احتياج لي وكنت في احتياج لهم، وشرف لي تمثيل الدراويش».

وواصل :«ماحدث معي كان سببه اجباري على الاعتزال وان لا يكون لي أي فرصة للحاق بنادي اخر وهذا لن يحدث انا صاحب هذا القرار ولن اعتزل ومستمر في الملاعب»