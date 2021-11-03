النائب العام يعلن نتائج التحقيقات مع سفاح الإسماعيلية ( التفاصيل )

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أعلنت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في واقعة «سفاح الإسماعيلية»، تلك الجريمة البشعة، التي قام فيها المتهم بالانقضاض بالساطور على أحد الأشخاص «عامل» في شارع طنطا بالإسماعيلية، وقام بفصل رأسه عن جسده وتجول بها في الشارع وسط ذهول الأهالي، وقررت النيابة بحبس المتهم 4 أيام، جددها قاضي المعارضات إلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

قالت النيابة في بيان لها اليوم الأربعاء: «تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة».

وأضافت: «إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات».

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.

وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.

وبمناسبة تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.

كما تهيب بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.

فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.

اصطحبت النيابة العامة المتهم بذبح عامل بـ«ساطور» إلى مسرح الجريمة في شارع طنطا البحري بـ محافظة الإسماعيلية لتمثيلها وسط حراسة أمنية مشددة، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق أن سبب قتله للمجني عليه أخذاً بالثأر لشرفه بسبب قيامه باغتصاب أمه وأخته.

وكان شارع طنطا البحري بالإسماعيلية، شهد ظهر أمس الأثنين واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على ذبح عامل وسط النهار في الشارع أمام الأهالي، وفصل رأسه عن جسده وحملها وترجل بها ممسكاً سكين كبيرة في يده لإرهاب من يحاول الاقتراب منه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعلية من ضبط المتهم وتبين أنه مهتز نفسياً، سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان، وقام بالتعدى بساطور على عامل ما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة، بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف حسن دياب، شقيق المجني عليه في واقعة الإسماعيلية، تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة شقيقه، موضحًا أن المجني عليه كان قد خرج لإحضار الفطار لأسرته.وتابع، أنه تلقى اتصالا يخبره بأنه شقيقه مذبوح وملقي في الشارع غارقا في دمائه، مضيفًا أن الجاني كان يعمل مع شقيقي المجني عليه، ولم تكن له علاقة بالضحية، وكان يجلس معه منذ يومين وعرض عليه شراء بعض قطع الموبيليا المستعملة، مردفا «كنا نعتبره واحدا من أولادنا وشقيقنا الأكبر «يعتبر مربيه».