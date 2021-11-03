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إيران تعلن إحباط محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان

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إيران تعلن إحباط محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان إيران تعلن إحباط محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان
أشارت إلى استخدام واشنطن سفن حربية وطائرات هليكوبتر

إيران تعلن إحباط محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن التلفزيون الإيراني، أنه "جرى إحباط محاولة من جانب الولايات المتحدة لاحتجاز ناقلة نفط في خليج عمان، وأن القوات الأمريكية استخدمت طائرات هليكوبتر وسفناً حربية لعرقلة ناقلة نفط إيرانية لكنها فشلت".

وذكر التلفزيون أن "الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً معداً للتصدير ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة، قبل أن تقوم بحرية الحرس الثوري بإنزال على متن الناقلة الثانية ومصادرتها"،

وأضاف أن "الناقلة باتت حالياً في المياه الإقليمية الإيرانية".

من جهتها، أشارت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إلى أن "الأمر يتعلق بمواجهة بين زوارق سريعة تابعة الحرس الثوري الإيراني وسفينة أمريكية غادرت الموقع"، مضيفة أن لقطات مصورة ستذاع قريباً.

ولم يذكر التلفزيون الرسمي متى وقعت الحادثة، لكن "مهر" قالت: "في الفترة الأخيرة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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