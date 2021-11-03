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الهيئة الملكية بينبع تحقق المركز الثلاثين ضمن الفئة الأولى في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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من أصل 675 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري

الهيئة الملكية بينبع تحقق المركز الثلاثين ضمن الفئة الأولى في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

حققت الهيئة الملكية بينبع المركز الثلاثين ضمن الفئة الأولى في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات الحكومية المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من أصل 675 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وأوضح مدير عام العقود والمشتريات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، محمد بن علي العودة، أن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ورفع جودة وكفاءة تنفيذ البرامج والمبادرات التشغيلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على تحسين الخدمات المقدمة لسكان مدينة ينبع الصناعية.

جدير بالذكر أن برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات الحكومية المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يهدف إلى الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها، بما يحقق أهداف الهيئة، كما يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية بشكل عام.

الهيئة الملكية بينبع تحقق المركز الثلاثين ضمن الفئة الأولى في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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