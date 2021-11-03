قبل مباراة «القمة».. بيرسي تاو الأعلى سعرًا بين لاعبي الأهلي والزمالك

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء «القمة» المنتظر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال المباراة التي ستجمعهما يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في اطار الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويتساوى الفريقين قبل المباراة في عدد النقاط 6، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وحقق الفريقين الفوز في الجولتين الأولى والثانية، حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم البنك الأهلي بهدف، بينما حقق الزمالك الفوز على كلًا من إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة 2-0.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، فقد احتل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، صدارة ترتيب اللاعبين الأغلى على مستوى القطبين، حيث تبلغ قيمته السوقية 3 ملايين يورو.

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أما على صعيد لاعبي الأهلي بالتحديد، يتصدر بيرسي تاو ترتيب الأغلى في القيمة السوقية، ويليه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بمبلغ 2.5 مليون يورو، ثم محمد شريف في المرتبة الثالثة بقيمة مليوني يورو، ويليه بقيمة مليون و800 ألف يورو المالي أليو ديانج، ثم المغربي بدر بانون وعمرو السولية بقيمة مليون و500 ألف يورو، يليه التونسي على معلول المحترف بصفوف الأحمر، بقيمة مليون و400 ألف دولار.

مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدورى - صورة أرشيفية

وفي الزمالك، يأتي المغربي أشرف بن شرقي في صدارة الأغلى من حيث القيمة السوقية والتي بلغت مليوني و200 ألف يورو، يليه محمود علاء ويوسف أوباما ومحمود الونش بقيمة مليون و500 ألف يورو، ثم المغربي محمد أوناجم بقيمة مليون و300 ألف يورو، وجاء الثنائي طارق حامد وأحمد سيد زيزو، في المرتبة الرابعة، حيث بلغت القيمة السوقية لكل منهما، مليون و200 ألف يورو.

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مباراة الزمالك و توسكر على استاد برج العرب في إياب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا - صورة أرشيفية

وتعد هذه المواجهة هي الثالثة بين الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على مستوى الدوري المصري، بعدما التقى الثنائي مرتين الموسم الماضي، انتهى اللقاء الأول بينهما بفوز الأهلي، والثاني بالتعادل الإيجابي 1/1.

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