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القبض على شخص تشاجر مع مقيمة

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خطة للمحافظة على الأحياء التاريخية بالشرقية

أعدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية خطة عمل شاملة، للحفاظ على الأحياء التاريخية، تبدأها بحي الكوت في وسط الهفوف التاريخي، لأهميته...

b4584618b6.jpgالدمام: الوطن
b8f055d335.jpg28 ربيع الأول 1443 هـ

‏المرور يبدأ تطبيق مخالفة عدم استخدام كرسي الأمان للأطفال

بدأت الإدارة العامة للمرور في تطبيق مخالفة عدم استخدام كرسي الأمان للأطفال بالإضافة إلى مخالفة إركارب الأطفال في المعقد...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط موقع لتخزين الحطب في المدينة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة، استُخدِم لتخزين "1536" مترًا مكعبًا من...

icon-byline.pngالمدينة المنورة:الوطن
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط المعتدين على عاملي مطعم القويعية في الخرج

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس،بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ
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أم الركب تفشل استثمار الطائرات

بعد المصير الذي آلت إليه طائرة «أم الركب» في أبها، التي كانت تنوي أمانة عسير استثمارها في مشروع سياحي، وبعد كل التعليقات والتندرات...

icon-byline.pngأبها : محمد الفهيد
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

15 جهة حكومية تبحث معوقات مشروع مسار

عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، أمس، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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