القبض على شخص تشاجر مع مقيمة
أعدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية خطة عمل شاملة، للحفاظ على الأحياء التاريخية، تبدأها بحي الكوت في وسط الهفوف التاريخي، لأهميته...
بدأت الإدارة العامة للمرور في تطبيق مخالفة عدم استخدام كرسي الأمان للأطفال بالإضافة إلى مخالفة إركارب الأطفال في المعقد...
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة، استُخدِم لتخزين "1536" مترًا مكعبًا من...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس،بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على...
بعد المصير الذي آلت إليه طائرة «أم الركب» في أبها، التي كانت تنوي أمانة عسير استثمارها في مشروع سياحي، وبعد كل التعليقات والتندرات...
عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، أمس، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول...