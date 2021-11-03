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"تعارفوا" يرسم ملامح بداية الحياة للأمهات الرائدات

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عبر ورشة عمل حضورية بمقر المركز السبت المقبل بالرياض

يقيم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري ورشة "بداية الحياة لأمهاتنا الرائدات"، تقدمها أخصائي علاج طبيعي، ومتخصصة في سن النضج "كبار السن" كاتبة ومدربة معتمدة في تطوير الذات الدكتورة هدى بنت يوسف الصعيب.

تقام الورشة حضورياً بمقر المركز في حي العقيق بالرياض، وذلك يوم السبت 6-11-2021م في الفترة من الرابعة عصراً وحتى السابعة مساء.

وقالت الدكتورة "الصعيب": إن الورشة تهدف للتعارف بين الأمهات المشاركات، بطاقة إيجابية شعارها "حياتك تبدأ من الآن".

وأضافت "الصعيب" أن الورشة ستقدّم مفاهيم الإيجابية والسعادة في قوالب جذابة وربطها بالواقع المعيش والحياة اليومية، مع التأكيد على ممارسة النشاط الرياضي والحركة الهادفة التي تثمر بركة في العمر والوقت.

وأشارت إلى الجوانب العملية التي تشهدها الورشة المتمثلة في تنفيذ جلسات الاسترخاء، وتحدث المشاركات عن أبرز تجاربهن العملية وحكمهن في الحياة وتبادل الخبرات، ويصاحب ذلك القيام بتطبيق عملي لكشف الإصابة لهشاشة العظام، بالإضافة إلى إهداء الأمهات المشاركات نسخ من كتاب " هشاشة العظام والعلاج الطبيعي".

يُذكر أن مركز تعارفوا للإرشاد الأسري يسعى من خلال ورش العمل التي يقدمها في مجالات الطفولة والأسرة والمجتمع، إلى تحقيق شعاره "جودة الحياة في أسرة سعيدة"، داعياً أفراد الأسرة إلى تسجيل الأمهات والرائدات وذلك عبر الرابط الإلكتروني

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg7JcTOr4GMhjLJIXuNrMPKs8zkH33CXG6uAFHz3p7jmuN6Q/viewform?usp=sf_link

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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