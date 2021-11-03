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غضب بين أهالي بيلا لاستمرار غلق مسجد أبو غنام الأثري دون ترميمه (صور)
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:37 صباحاً
اليوم.. 9 رحلات روسية تصل إلى مطار الغردقة
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:37 صباحاً
جريمة اغتصاب وتصوير طفل تهز السعودية.. ومطالب بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:37 صباحاً
«صنع في الصين».. خبراء الفلك يترقبون ارتطام صاروخ بسطح القمر
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:05 صباحاً
رئيس الوزراء الكندي يعلن الطوارئ لمواجهة التظاهرات المعارضة لإجراءات كورونا
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:05 صباحاً
«الجمهور تعب».. ميدو يدعو لإنهاء أزمات الزمالك
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:05 صباحاً
التلوث «البترولى» يهدد البحر الأحمر
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 06:33 صباحاً
محمد صبحي: «تنازلت عن مستحقاتي للإسماعيلي.. ومحدش من الجمهور وقف جنبي»
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 06:17 صباحاً
«زي النهارده».. إعدام الفليسوف سقراط 15 فبراير 399 ق.م
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 06:17 صباحاً
بعد وفاة الممثل الكوميدي بوب ساغيت بسبب صدمة في الرأس.. ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت لإصابة في الرأس؟
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الثلاثاء 15 فبراير 2022 05:54 صباحاً
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هااام .. الصحة تسمح لمواليد 2006 بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 03:55 مساءً
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