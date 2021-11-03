جمال نورالدين ورئيس جامعة كفر الشيخ يحضران افتتاح المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة

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شهد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الأربعاء الموافق 3 – 11 – 2021 م الجلسة الافتتاحية لوقائع المؤتمر العلمي الصيدلي الثامن تحت عنوان «Update in COVID-19» بتنظيم كلية الصيدلة بالاشتراك مع نقابة صيادلة كفرالشيخ، وتحت رعاية رئيس الجامعة بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والدكتور محمد فهمي حسين نقيب صيادلة كفرالشيخ ورئيس المؤتمر والدكتور سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بإشراف ومقرر المؤتمر الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

شارك في المؤتمر عدد من نقباء صيادلة مصر و100 صيدلي وباحث وحاضر في المؤتمر نخبة من العلماء المصريين المميزين.

وأعرب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن سعادته بحضور المؤتمر العلمي الصيدلي الثامن لكلية الصيدلة للعام الثاني على التوالي، مؤكداً تميزالجامعة في كل ما تقدمه للطلاب والمجتمع المدني، مقدماً الشكر لقيادات الجامعة وهيئة التدريس والطلاب، وعلى رأسهم الدكتور عبدالرازق دسوق رئيس الجامعة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالتعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة لصالح المواطنين وخصوصا في المشروعات كاشفا استعانة المحافظة بأوائل الخريجين في العديد من الأقسام ومنها وحدة الجومكانية والمراكز التكنولوجية. وأكد أن الجامعة قلعة تعليمية متميزة وشريك في نجاح المشروعات، إضافة لتعاونها المشترك في تنظيم القوافل المتعددة من كل الكليات لخدمة أهالي المحافظة، في القرى النائية وقرى حياة كريمة.

كما أشاد المحافظ بالدور المتميز لأطباء المستشفيات الجامعية، وجهود فريق العمل من الأساتذة والأطباء والأخصائيين والفنيين، وطاقم التمريض والإداريين والعمال على استمرار سيرالعمل بالمستشفيات الجامعية على أكمل وجه، والتعاون مع مديرية الصحة خلال تلك الفترة الاستثنائية وحرصهم على التواجد بالعمل لاستمرار الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، معربا عن فخر واعتزاز الجامعة بهم.

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي، مشيدًا بما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير على مستوى المنشآت والأنشطة العلمية والذي يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة بـ رؤية مصر2030 بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج، وقال أن مصر غنية بعلمائها والدولة تستثمر في 27 جامعة حكومية لتقديم تعليم مجاني راق لبناء الإنسان.

وصرح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تطبيق نتائج الأبحاث العلمية في مجالات الصيدلة وصناعة الدواء والتخصصات الطبية الأخرى لخدمة المجتمع بمختلف فئاته متمنيا التوفيق والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية في الجامعة.

وأوضح د. دسوقي أن إدارة الجامعة تهتم اهتماما كبيراً بالبحث العلمي وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدما الشكر لكل القائمين على المؤتمر.

وأشار إلى حرص الجامعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر لينعكس ذلك على طلاب الجامعة وخريجيها وطلاب الدراسات العليا.

وقال الدكتور رمضان الدوماني مقرر المؤتمر وعميد كلية الصيدلة أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور في المجالات الصحية التي تهم المجتمع مثل التحصينات ودورها وتطور الأمصال واللقاحات لمكافحة كورونا موجها الشكر لمحافظ كفرالشيخ وإدارة الجامعة والحضور.