أمريكا تعطي لقاحات كورونا للأطفال من سن الخامسة بعد موافقة «مراكز السيطرة»

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قررت الولايات المتحدة الأمريكية تطعيم الأطفال، ممن تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، لقاح «فايزر/بيونتيك»، وذلك بعد موافقة مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، راشيل وولينسكي.

كما تتيح الولايات المتحدة التطعيم باللقاح لمن هم فوق 12 عاما، وتستهدف الموافقة الأخيرة نحو 28 مليون طفل أمريكي.

وأفادت وسائل إعلام عالمية في تقارير لها اليوم أن الموافقة على منح هذه الفئة العمرية من الأطفال اللقاح بعد دراسة لجان ضمت خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث جرى تقييم مخاطر وفوائد تطعيم الأطفال للوقاية من الإصابة بكوفيد-19.

وتوصل مسؤولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن اللقاح فعال بنسبة تصل إلى 91 % في حماية الأطفال الصغار من الإصابة بكوفيد -19، حيث تبين أن استجابتهم المناعية مماثلة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما.

ولم يسجل الباحثون أي آثار جانبية خطيرة، في حين يرى خبراء أن حصول صغار السن على اللقاح أمر ضروري للعودة إلى الحياة الطبيعية، بينما يرى آخرون أن تطعيم الأطفال يعد خطوة حاسمة أخرى في مكافحة الوباء، وذلك نظرا لاستمرار انتشار متحور دلتا والعودة إلى التعليم المدرسي عن بعد.

يذكر أن مسؤولا كبيرا بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكد أن انتشار كوفيد تسبب في إغلاق 2300 مدرسة هذا العام، مما أثر على 1.2 مليون تلميذ و78 ألف معلم منذ أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها .