أخبار عاجلة

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني -
غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية -
وسائل الإعلام في الإمارات ترحب بحملة "Discover Europe Treasures" مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب -
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين -
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب -
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أمريكا تعطي لقاحات كورونا للأطفال من سن الخامسة بعد موافقة «مراكز السيطرة»

Print
أمريكا تعطي لقاحات كورونا للأطفال من سن الخامسة بعد موافقة «مراكز السيطرة» أمريكا تعطي لقاحات كورونا للأطفال من سن الخامسة بعد موافقة «مراكز السيطرة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الولايات المتحدة الأمريكية تطعيم الأطفال، ممن تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، لقاح «فايزر/بيونتيك»، وذلك بعد موافقة مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، راشيل وولينسكي.

كما تتيح الولايات المتحدة التطعيم باللقاح لمن هم فوق 12 عاما، وتستهدف الموافقة الأخيرة نحو 28 مليون طفل أمريكي.

وأفادت وسائل إعلام عالمية في تقارير لها اليوم أن الموافقة على منح هذه الفئة العمرية من الأطفال اللقاح بعد دراسة لجان ضمت خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث جرى تقييم مخاطر وفوائد تطعيم الأطفال للوقاية من الإصابة بكوفيد-19.

وتوصل مسؤولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن اللقاح فعال بنسبة تصل إلى 91 % في حماية الأطفال الصغار من الإصابة بكوفيد -19، حيث تبين أن استجابتهم المناعية مماثلة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما.

ولم يسجل الباحثون أي آثار جانبية خطيرة، في حين يرى خبراء أن حصول صغار السن على اللقاح أمر ضروري للعودة إلى الحياة الطبيعية، بينما يرى آخرون أن تطعيم الأطفال يعد خطوة حاسمة أخرى في مكافحة الوباء، وذلك نظرا لاستمرار انتشار متحور دلتا والعودة إلى التعليم المدرسي عن بعد.

يذكر أن مسؤولا كبيرا بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكد أن انتشار كوفيد تسبب في إغلاق 2300 مدرسة هذا العام، مما أثر على 1.2 مليون تلميذ و78 ألف معلم منذ أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني

غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية

غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية

عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب

عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي