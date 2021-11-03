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بعد مشاجرة حسن شاكوش.. رضا البحراوي يعلن اريخ حفله المقبل بعد انتهاء فترة عقوبته

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بعد مشاجرة حسن شاكوش.. رضا البحراوي يعلن اريخ حفله المقبل بعد انتهاء فترة عقوبته بعد مشاجرة حسن شاكوش.. رضا البحراوي يعلن اريخ حفله المقبل بعد انتهاء فترة عقوبته

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أعلن الفنان رضا البحراوي موعد عودته إلى الغناء بعد إطلاق نقابة المهن الموسيقية عقوبة على الفنان بإيقافه عن الغناء لمدة شهرين، على أثر مشاجرته مع مغني المهرجانات حسن شاكوش.

وشارك «البحراوي» بتاريخ حفله القادم، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، ونشر ملصق دعائي لحفله الغنائي: «أقوى حفلة في باسم عودة رضا البحراوي.. ألحقوا احجزوا تيكت، الحفله يوم ٤/١١ يوم الخميس الساعة ٨ في فندق جويل في التجمع الأول أمام أكادمية الشرطة».

وكانت المشاجرة وقعت بين رضا البحراوى وحسن شاكوش، أثناء إحيائهما حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي، نتج عنه نشوب مشاجرة بين شاكوش وفرقة رضا البحراوي وتراشقا الألفاظ أمام الجمهور في الحفل.

لذلك قرر مجلس نقابة الموسيقيين بدأ التحقيق معهما، على أن يتم الجلوس مع «شاكوش» و«البحراوي» في غرف منفصلة كل منها عن الآخر، لعدم حدوث أي اشتباك بين الطرفين مرة أخرى، بالرغم من إعلانهما التصالح.

وانتهي التحقيق إلى سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا دون مدة محددة، وإيقاف رضا البحراوي شهر يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف ومنع الغناء على فلاشه أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين.

وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.

المصرى اليوم

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