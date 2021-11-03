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«شباب الشيوخ»: وزير الشباب والرياضة استعرض خطة العمل المقبلة أمام اللجنة

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«شباب الشيوخ»: وزير الشباب والرياضة استعرض خطة العمل المقبلة أمام اللجنة «شباب الشيوخ»: وزير الشباب والرياضة استعرض خطة العمل المقبلة أمام اللجنة

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قال محمد الرشيدي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استعرض خطة الوزارة وما حققته خلال الفترة الماضية وخطة العمل المقبلة، بما يتفق ويتماشى مع رؤية 2030، وما تم الانتهاء منها على أرض الواقع بشأن مراكز الشباب والأنشطة الرياضية، وذلك في أولى اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثاني بمجلس الشيوخ.

وأضاف «الرشيدي»، في بيان صحفي له اليوم، أن وزير الشباب والرياضة أوضح المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها، بشأن الاستثمار الرياضي والارتقاء بمراكز الشباب والتنمية الشبابية، بجانب ما تم من تطوير وتنفيذ من مباني ومنشآت رياضية.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن الوزير أكد على الحصول على زيادة في موازنة العام الجديد حتى يستطيع تلبية احتياجات جميع الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مشيدا بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح والتي ساهمت بشكل كبير مع وزارة الشباب والرياضة في تطوير كافة مراكز الشباب الموجودة بجميع قرى مصر.

وذكر النائب، أن وزير الشباب والرياضة أكد على تقديم بعض التعديلات على قانون الشباب والرياضة الحالي قريبا وسيتم طرحها على مجلسي النواب والشيوخ، من أجل مناقشتها ودراستها، مشيدا بدور الوزارة في حصد عدد من الميداليات في مسابقات الأولمبياد مؤخرا، وذلك نتيجة خطتها التي وضعتها قبل بدء تلك المسابقات وتوفير كل السبل للمشاركين وتمكينهم من حصد هذه الميداليات.

المصرى اليوم

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