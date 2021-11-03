إيمري يُوضح موقفه من تدريب نيوكاسل يوناتيد

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لم يستبعد المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق فياريال، الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد، لكنه كشف أن الإنجليزي لم يقدم له عرضًا بعد.

يأتي ذلك بعدما أقال نيوكاسل يونايتد ستيف بروس وسلم جرايم جونز في أواخر أكتوبر الماضي. لم يكن جونز قادرًا على تغيير نتائج الفريق لأنه لا يزال بدون فوز في 10 مباريات بالدوري الممتاز.

لن يرغب مالكو نيوكاسل يونايتد الجدد في تراجع النادي لأن ذلك من شأنه أن يؤخر مشروعهم الطموح إلى حد كبير. وبالتالي، عليهم تعيين مدير فني كبير قريبًا.

إيمري هو المرشح الأوفر حظًا لهذا المنصب، لكن الإسباني اعترف بأن نيوكاسل يونايتد لم يُفاوضه بعد.

وقال إيمري في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور»: «الشيء الوحيد المؤكد هو أنهم أظهروا اهتماما بي، لكن ليس لدي أخبار أكبر من ذلك، لا يوجد عرض. إذا كان هناك سيكون من خلال النادي. أنا مركز، لا أستطيع أن أقول إنني سأستمر. سأواصل التحضير لمباراة خيتافي وهذا هو الموقف بالكامل».

عندما سئل عما إذا كان مهتمًا بتولي تدريب نيوكاسل يونايتد إذا أتيحت له الفرصة، أوضح إيمري قائلاً: «إذا حدث ذلك، كنت سأتحدث إلى رئيس فياريال فرناندو رويج. كنت سأحترم الفريق والنادي، سأستشيرهم أولاً. أنا لا أفتح أو أغلق أي أبواب، ولم أقل لا للمصلحة. سأناقشه مع فرناندو والنادي. لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر».

ويضم فريق نيوكاسل يونايتد بعض اللاعبين المتميزين، لكنهم عانوا من أجل الإيقاع هذا الموسم ووجدوا أنفسهم على بعد ستة نقاط من منطقة الأمان.

بعد رؤية توتنهام هوتسبير يقيل مديره ويوظف مديرًا جديدًا في غضون أيام، ستصاب جماهير نيوكاسل يونايتد بخيبة أمل لأنهم لم يتمكنوا من فعل الشيء نفسه.

سيحتاج النادي إلى التصرف بسرعة وتعيين مدرب جديد قريبًا، حيث تأتي المواجهات كثيفة وسريعة خلال شهر ديسمبر.

سيكون التعاقد مع لاعبين جدد أمرًا مهمًا أيضًا في يناير، لذلك سيحتاج نيوكاسل يونايتد إلى مدرب جيد لتقييم أوضاع الفريق.