موسيماني يعقد محاضرة فنية للاعبين استعدادًا للقمة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، محاضرة فنية مع اللاعبين داخل معسكر الفريق لشرح خطة مباراة القمة أمام الزمالك المقررة الجمعة، ومشاهدته تسجيلات للفريق الأبيض للتوقف على مواطن القوة والضعف عند المنافس لرغبته في تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب بهدف تخطى عقب القمة لتكون دافع أمام الفريق لاستكمال المسيرة خلال الموسم للمنافسة على الدورى وتعويض خسارة الدرع في الموسم الماضى.

ويؤدى الأهلى مرانة الأخير اليوم على ملعب مختار التتش وينتظر أن يتضمن المران على بعض الجمل الفنية التي يرغب موسيمانى في تطبيقها بالمباراة بجانب تصويب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها في اللقاء.

كان موسيمانى قد اطمأن على جاهزية اللاعبين خلال ودية المرج التي خاضها الفريق وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف بتوقيع محمود كهربا وحسام حسن، وشارك كهربا في المباراة وظهر بمستوى جيد ورد على الأزمة الأخيرة التي أثيرت حول اتهامه بتسريب أخبار الفريق.

وفضل الجهاز الفنى غلق الملف بهدف التركيز في لقاء القمة، وفضل المدير الفنى إراحة محمد الشناوى حارس المرمى من المشاركة واكتفى بأداء التدريبات للحفاظ عليه ليكون جاهزا تماما للمشاركة في القمة، وأكد أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى أن الشناوى جاهز للمشاركة في المباراة بعد تعافيه بشكل كامل من تمزق العضلة الخلفية، الذي تعرض له مؤخراً وأبعده عن مباريات الفريق الأحمر.