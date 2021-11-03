أحمد مجدي: «الآنسة فرح 4» يمثل نقلة نوعية للمسلسل

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قال الفنان أحمد مجدى أن الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح» يمثل نقلة نوعية كبيرة، مشيراً أنه مختلف تماما عن الأجزاء السابقة، ويشهد تطور كبير في أداء الفنانين، وأداء المخرج وائل فرج الذي نضج كثير وأصبح «أشطر بكتير من السابق».

وأضاف مجدي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن «الآنسة فرح» رغم إنه عمل مأخوذ عن فورمات أجنبي، ولكن لا تشعر أبداً أنه مختلف عن بيئتنا المصرية، فالسيناريو الخاص به قوي ومكتوب بحرفية عالية، بالإضافة إلى حالة التناغم الموجودة بين فريق العمل، التي ساعدت على نجاح المسلسل بشكل كبير.

وأشار أحمد مجدي: «شخصية شادي أثرت فيا بشكل كبير، وأخذت مني مجهود حتى استطعت أن أنفصل عنها، فليس من السهل الإنفصال عن شخصية عشت جواها فترة طويلة، وأي فنان يقول إنه بينفصل عن الشخصية اللي جسدها بسهولة يبقى بيكدب».

وأوضح مجدي أنه لكي يستطيع الإنفصال عن الشخصيات التي يجسدها لابد أن يحصل على إجازة طويلة يعود فيها إلى حياته الشخصية ليعتاد عليها من جديد. مسلسل «الآنسة فرح» يعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدى الشهير Jane The Virgin، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزآه الأول والثاني العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.