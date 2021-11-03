«غنيم» يقف أثناء سيره على الطريق للاطمئنان على مصابي حادث تصادم بببا

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أوقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، موكبه عقب عودته من جولته من سمسطا على طريق مصر أسوان الزراعي، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم بببا، والتى أُصيب فيها ٤ مواطنين في تصادم ميكروباصين ونجاة ١٦ راكبا، وأمر المحافظ بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء مصطفى مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء اسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، باصطدام ميكروباصين على طريق بنى سويف الزراعى، أمام مركز ببا، بسبب السرعة.

وتبين إصابة كلا من مصطفى هشام بكر، ٥٥ سنة، مصاب بكسر بالقدم الأيمن، محمود عادل عبدالحميد، ٣٠ سنة، عبدالفتاح محمد عبدالعال، ٣٧ سنة، حسين محمد عويس،٥٣ سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة.