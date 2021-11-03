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"المعجب" يستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

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بحثا الإمكانات لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال المشبوهة

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة الوالي، والوفد المرافق لها.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل نشر الثقافة القانونية وتسخير الإمكانات لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال المشبوهة.

وأكد النائب العام خلال اللقاء على خطورة هذه الآفة وضرورة توحيد الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً للحد من انتشارها، منوهًا بأهمية وضع ضوابط وآليات بين الدول في الركن الشرعي للجريمة الإلكتروني بما يتطابق مع قوانينها الداخلية وبما يحقق التعاون الدولي في مكافحة مثل هذه الأنماط الإجرامية.

وأشار إلى أن النيابة العامة سباقة لمكافحة تلك الجرائم والقضاء عليها بالتعاون مع أشقائها في الدول الأخرى.

وأضاف أن تكثيف الإجراءات حول ضبط وتحريز ونقل الأدلة والمحتويات الرقمية يوحد الاتجاهات، ويكسب المهارات اللازمة في التعامل مع تلك الأدلة، لاسيما فيما يتعلق بالمسائل القانونية.

وفي ختام اللقاء اطّلعت الدكتورة غادة الوالي على عرض مصور يُظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية وجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحة الإرهاب والعمل الجزائي بشكل عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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