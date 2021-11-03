"ملكية" العلا " تتيح السير في محمية شرعان لرفع الوعي بالنمر العربي

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الفرصة متاحة أمام الأفراد والعائلات للمشاركة مع الأطفال

تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن استراتيجيتها للحفاظ على الطبيعة، وإعادة النظم البيئية، على رفع الوعي بالنمر العربي؛ لكونه من الكائنات المهددة بالانقراض بشدة، باعتبار أن الأعداد الموجودة اليوم لا تتجاوز 200 نمر، وذلك نتيجة لفقد موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى سنوات.

وشهد أبريل الماضي ولادة أنثى نمر عربي ضمن برنامج الإكثار في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف؛ مما اعتُبر أمرًا بالغ الأهمية لاستعادة التوازن الطبيعي للنظم البيئية؛ حيث يعد أحد أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا إعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في محمية شرعان وبين جبال العلا.

وانطلاقاً من سعي الهيئة لرفع الوعي بأهمية إعادة النمر العربي إلى موطنه الطبيعي وإعادة موائلها الطبيعية، تشارك الهيئة في مبادرة "كاتووك" المبادرة الافتتاحية لمؤسسة "كاتموسفير" الذي ساهم في تأسيسها وإطلاقها سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، وستكون الفعالية بمثابة حدث متاح للجميع للمشي أو الجري لمسافة 700 متر أو لمسافة 7 كيلومترات في الهواء الطلق في محمية شرعان وواحة العلا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية ورفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية، وإفساح المجال للمشاركين في الفعالية للمشاركة والتأثير وتحقيق المستهدفات، مثل دعم الجهود في المحافظة على القطط الكبيرة، وستقام الفعالية على مستوى عالمي يوم السادس من نوفمبر 2021.

وتعليقاً على المبادرة قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود: "إن أهم ما يميز مسيرة "كاتووك" هو تعزيز الشراكات لتحقيق الأجندة البيئية، ومن الأمثلة على ذلك الطريقة التي اتبعناها لمواءمة مسيرة "كاتووك" لتحقيق أهداف تتعلق بالصحة واللياقة البدنية، في الوقت الذي ندعم فيه جهود الحفاظ على القطط الكبيرة".

وتتوجه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالدعوة لزوار المنطقة والمقيمين ومحبي الحياة البرية للانضمام إلى مبادرة المشي التي تنظم بطول 7 كيلومترات في محمية شرعان الطبيعية في العلا، من أجل دعم النمر العربي المهدد بالانقراض.

كما ستكون الفرصة متاحة أمام الأفراد والعائلات للمشاركة مع الأطفال في فعالية قصيرة تحمل اسم Catwalk Cubs لمسافة 700 متر في واحة العلا. وتعتبر "كاتووك" حدثاً مميزاً لرفع الوعي ودعم مستهدفات العلا المتمثلة في جعلها وجهة عالمية للسياحة المستدامة الصديقة للبيئة.

وفي نفس الصدد قال مدير المحميات الطبيعية الدكتور أحمد المالكي: "تعد جولة "كاتووك" في محمية شرعان الطبيعية وواحة العلا، فرصةً رائعة لأبناء الوطن والزوار لاستكشاف البيئة الطبيعية المذهلة، وإظهار دعمهم للجهود المستمرة لحماية النمر العربي وغيره من أنواع القطط الكبيرة الأخرى المهددة بالانقراض حول العالم".

وأضاف الدكتور المالكي: "يمثل النمر العربي رمزاً لمستهدفاتنا طويلة المدى لتعزيز النظم البيئية، وذلك من خلال مشاريع الحفاظ على الحياة البرية التي تؤكد أهمية الارتباط العميق والتوازن والانسجام مع العالم الطبيعي. ونتطلع لاستقبال العائلات والزوار من جميع الأعمار لاستكشاف جمال محمية شرعان الطبيعية وواحة العلا، ومعرفة المزيد عن هذه الأماكن الفريدة، وزيادة الوعي بضرورة الحفاظ على العالم من حولنا وحمايته الآن للأجيال القادمة".

ويمكن لجميع المهتمين المشاركة في فعالية "كاتووك" في العلا، وذلك بالتسجيل من خلال الرابط: https://www.experiencealula.com/ar/alula-moments/alula-catwalk. ويكون باب المشاركة مفتوحاً للراغبين بالانضمام إلى حركة "كاتووك" العالمية، ومشاركة تجاربهم عبر الإنترنت باستخدام الوسوم (#experiencealula) و (#catwalk2021) و (#AlUlaCatwalk) و (#arabianleopard). ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والمصادر في الموقع الإلكتروني: https://www.rcu.gov.sa/en/MeetOurCub. لمعرفة المزيد عن الاستثمار في العلا، يمكن زيارة: https://www.rcu.gov.sa/ar.