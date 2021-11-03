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بقيمة 300 مليون ريال.. " لإعادة التمويل" و"بنك الجزيرة" يوقّعان اتفاقية ثانية لشراء محفظة تمويل عقاري

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بقيمة 300 مليون ريال.. "السعودية لإعادة التمويل" و"بنك الجزيرة" يوقّعان اتفاقية ثانية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 300 مليون ريال.. " لإعادة التمويل" و"بنك الجزيرة" يوقّعان اتفاقية ثانية لشراء محفظة تمويل عقاري
بحضور "الحقيل".. وقّعها "فابريس" و"العبدالكريم"

بقيمة 300 مليون ريال..

أعلنت الشركة لإعادة التمويل العقاري (SRC) -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- توقيعها اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الجزيرة لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاقية سابقة بين الجانبين، ليصل إجمالي قيمة محافظ التمويل العقاري المعاد تمويلها إلى 480 مليون ريال، ووقع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، ومن جانب بنك الجزيرة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك نايف العبدالكريم، حيث تستهدف الاتفاقية إعادة تمويل المحفظة لتوفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة وتسهيل إدارة المخاطر في القطاع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن الشركة مستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- المتمثل في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70% بحلول 2030، وذلك من خلال دعم سوق التمويل العقاري والجهات التمويلية لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة، ولزيادة إسهام قطاع التمويل العقاري في الناتج المحلي.

ولفت النظر إلى أن الاتفاقية المبرمة مع بنك الجزيرة تعد أكبر اتفاقية لإعادة التمويل العقاري في القطاع المصرفي، وهذا دليل على دعم الشركة المستمر لمقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة لزيادة نسبة تملك المساكن.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة إلى أن الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية لعملياتنا الشاملة وتخصيص رأس المال؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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