«صحة النواب»: «المسئولية الطبية» ضرورة لتحسين وضع المنظومة الصحية بمصر

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أكد الدكتور سامح فخري، أستاذ الجهاز الهضمي، والمشارك في إعداد قانون المسئولية الطبية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة توعية المجتمع المصري، بأن هذا القانون يهدف لحماية المواطن، وضمان تقديم خدمة طبية مناسبة له، مشيرا إلى أن قانون المسئولية الطبية، معمول به في دولة الإمارات العربية منذ عدة سنوات، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب لمشروع قانون المسئولية الطبية.

فيما أوضح كل من الدكتور أيمن حسان، رئيس قطاع الطب الشرعي، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية طب المنصورة، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، وعدد من الحضور، على دعمهم الكامل لإصدار قانون المسئولية الطبية وتمنياتهم أن يكون ذلك في الوقت القريب.

فيما أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، عن عزم مجلس النواب، على تشريع قانون للمسئولية الطبية، كأحد الضروريات المهمة لتحسين وضع المنظومة الصحية في مصر. وأشار «حاتم» أن هذه الجلسة كانت لمناقشة وعرض الأهداف العامة والأفكار الرئيسية لمشروع قانون المسئولية الطبية، وأنه سيعقبها العديد من الجلسات النقاشية التفصيلية، مشددًا على أهمية التنسيق مع نقابة الأطباء، ودعوتها لحضور الجلسات المقبلة.

وتقدم نقيب الأطباء وهيئة مكتب النقابة، بالشكر والتقدير للجنة الصحة وأعضاء مجلس النواب، وجميع الحضور لما لمسوه من مساعي حثيثة، وإرادة واضحة لتشريع قانون للمسؤولية بأفضل صورة تعالج مشاكل الواقع، وتتدارك الملاحظات على مشروعات القوانين التي تم تقديمها في الدورة البرلمانية السابقة.