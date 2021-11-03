السفير الياباني يسلم شهادة تكريم من وزير الخاجية الياباني لأكاديمي مصري

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قام السفير الياباني بالقاهرة، بتسليم الدكتور عصام رياض حمزة، عميد مركز الدراسات الثقافية والآداب بالجامعة المصرية اليابانية، شهادة التكريم وهدية خاصة من موتيجي توشيمتسو، وزير خارجية اليابان، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها طيلة 40 عامًا في نشر اللغة والثقافة اليابانية وتطوير مجالات الدراسات اليابانية في مصر، حيث كان أول رئيس مصري لقسم اللغة اليابانية وآدابها بجامعة القاهرة، وعميد لكلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قبل أن يشغل منصبه الحالي، كما أن له العشرات من المقالات واللقاءات التليفزيونية للتعريف بالتجربة اليابانية الحديثة والمعاصرة مما ساعد على تعميق العلاقات بين اليابان ومصر.

من جانبه، قال عميد مركز الدراسات الثقافية والآداب بالجامعة المصرية اليابانية: «أسعدني كثيرًا أن ألقي تقديرًا وتكريمًا من وزير الخارجية الياباني ممثلا للحكومة والشعب الياباني، وأن كان كل ما قمت به جزء من طبيعة عملي كباحث وأكاديمي كرس وقته وجهده لنقل نتائج أبحاثه وما تعلمه لأبناء وطنه حتى يكون له دور في بناء الانسان في وطننا الحبيب مصر وهنا كان من الواجب تقديم الشكر وزير خارجية اليابان، ولسعادة السفير نوكيه ماساكي لحرصه الشديد على تسليمي شهادة التكريم رغم ضيق وقته قبيل استعداده لانهاء عمله في القاهرة».

جاء ذلك خلال احتفالية «اليوم الأفريقى» ‏الذي تنظمها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مقرها بمدينة برج العرب والتى يشارك فيه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عبر «الفيديو كونفرانس» بحضور الدكتور احمد الجوهرى رئيس الجامعة ود. ماساكى سوزوكى نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الدولية، و12 سفيرًا أفريقيًا وهم سفراء دول كينا وأنجولا سيرلايون وتنزانيا ونيجيريا ساح العاج وغانا والسنغال وروندا زامبيا وأوغندا مالاوى وبحضور السفير اليابانى ومدير مكتب الجايكا بمصر وحضور عمداء كلبات الجامعة اليابانبة د.منى جمال الدين ود.محمد أبوزهادو د.عمرو الطويل ود.عادل ريان ولفيف من اعضاء هيئة التدريس.

بدأت الفاعليات بعرض تقديمي من الدكتور معتز عبدالوهاب عن الجامعة اليابانية وأهم البرامج والمنح التي تقدمها للطلاب الأفارقة.