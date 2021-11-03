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الخميس.. انطلاق مهرجان المنيا السادس لأفلام المدارس

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الخميس.. انطلاق مهرجان المنيا السادس لأفلام المدارس الخميس.. انطلاق مهرجان المنيا السادس لأفلام المدارس

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أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انطلاق مهرجان المنيا لأفلام المدارس، في دورة السادسة، الخميس 4 نوفمبر الجاري، لمدة يوم واحد.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تنطلق الفعاليات الساعة الحادية عشر صباحا، بمشرح المحافظة، بحضور المحافظ اللواء أسامة القاضي، بعرض فيلم حول المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وأضاف «الرشيدي» في تصريحات ل المصري اليوم، شارك في المهرجان، 25 مدرسة، بعدد 66 فيلم، وقد فاز 19 فيلم من خلال لجنة متخصصة. حيث يتم تكريم الفائزين.

المصرى اليوم

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