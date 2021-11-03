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أكاديمية البحث العلمي: تدريب 200 عضو هيئة تدريس و26 ألف طالب على ريادة الأعمال

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أكاديمية البحث العلمي: تدريب 200 عضو هيئة تدريس و26 ألف طالب على ريادة الأعمال أكاديمية البحث العلمي: تدريب 200 عضو هيئة تدريس و26 ألف طالب على ريادة الأعمال

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي، أن هناك 46 نادى ريادة أعمال في الجامعات والمراكز البحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منها 36 نادى في الجامعات و10 نوادي في المراكز البحثية.

وأضافت أن نوادي ريادة الأعمال تهدف إلى بناء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية قدرات العناصر الريادية لتمكينهم من إنشاء وإدارة المنشآت والمشاريع الصغيرة بنجاح وتعزيز القدرات الريادية لدى فئات المجتمع ككل منذ بداية المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية.

وأشارت إلى أنه تم تدريب حوالي 200 عضو هيئة تدريس بالإضافة إلى تدريب حوالى 26 ألف طالب على ريادة الأعمال لتكويـن جيـل من الرياديين قـادرًا على إيجاد فـرص عمـل أستثمارية له ولغيره.

المصرى اليوم

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