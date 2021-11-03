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أمين الأطباء: عدم وجود «المسئولية الطبية» يضر بالمريض

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أمين الأطباء: عدم وجود «المسئولية الطبية» يضر بالمريض أمين الأطباء: عدم وجود «المسئولية الطبية» يضر بالمريض

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أكد الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن من أحد أسباب هجرة الأطباء، تعرضهم للمساءلة الجنائية التي تؤدي إلى حبسهم في حالة حدوث ضرر طبي للمريض، أثناء قيامهم بإجراء طبي مرخص لهم القيام به.

وأضاف سالم، أن عدم وجود قانون يقي الطبيب السجن يجعل الطبيب داخل مرتعش الأيدي، ويكون مترددا نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض، مما يعود على المريض في جميع الأحوال بالضرر. جاء ذلك خلال حضور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أيمن سالم، والدكتورة رانية العيسوي، والدكتور مصطفى عشوب، والدكتور أبوبكر القاضي، والدكتور أحمد حسين، أعضاء هيئة مكتب النقابة، جلسة مناقشة لمشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب.

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