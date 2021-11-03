توقفت لتناول «الترمس».. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد حفلها في بورسعيد (صور)

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تصدرت الفنانة هيفاء وهبي موقع التغريدات «تويتر» خلال الساعات الماضية بعد إحيائها حفلها الغنائي في بورسعيد.

وتم تداول هاشتاج «هيفاء وهبي في بورسعيد» على نطاق واسع الساعات الماضية، حيث ظهرت الفنانة في أحد شوارع بورسعيد إلى جوار عربة «ترمس» أنظار المارة والمتواجدين في الشارع، خاصة أنه كان في ساعة متأخرة من فجر الأربعاء.

ولم يكن تواجد هيفاء وهبي إلى جوار عربة الترمس إلا لالتقاط صور تذكارية في أول زيارة لها لمدينة بورسعيد عقب إحيائها حفلا في أحد منتجعات المدينة، والتف حولها بعض المارة لمصافحتها والتقاط الصور معها.

وأحيت هيفاء حفلا فنيا كبيرا بمشاركة المطرب أحمد جمال، والفاير شو سامي يوسف وشهد الحفل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والخبير السياحي عنان الجلالي وعدد من رجال الأعمال والإعلام.

وبدأت هيفاء فقراتها الغنائية وعبرت عن سعادتها بتواجدها لأول مرة في بورسعيد.