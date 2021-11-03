جرى بحث سُبل التعاون المشترك بما يخدم تطوير الإعلام الرياضي.. "الزهراني" يستقبل "الجاسم"

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قام رئيس مجلس الإعلام الرياضي التابع لهيئة الصحفيين السعوديين بفرع الأحساء جاسم الجاسم، اليوم الأربعاء، بزيارة وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق عادل الزهراني في مكتبه بالوزارة.

وجرى خلال الزيارة التي شهدت حضور عضوَي المجلس صادق الحرز وعبدالله الغزال، التعريف بالمجلس وبأهدافه وخططه المستقبلية، وبحث سُبل التعاون المشترك بما يخدم تطوير الإعلام الرياضي.

وقدم "الجاسم" شكره وتقديره لوكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق عادل الزهراني، على حسن الاستقبال والاستماع والترحيب لمطالب المجلس.

وفي الختام قدم الجاسم درعًا تذكاريًا نيابة عن رئيس فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء وعن كافة أعضاء المجلس لوكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق للزهراني.