أخبار عاجلة

وسائل الإعلام في الإمارات ترحب بحملة "Discover Europe Treasures" مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب -
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين -
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب -
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

Print
مواضيع متعلقة
البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس

مهمة عاجلة لإنقاذ الأرض من كويكب مدمر يتجه إلينا.. ناسا تحرك مركبة لحماية البشرية

مهمة عاجلة لإنقاذ الأرض من كويكب مدمر يتجه إلينا.. ناسا تحرك مركبة لحماية البشرية

تصدق إن ممكن منبه يصحيك فيقتلك؟.. تحذيرات عالمية من منبهات الهواتف الذكية

تصدق إن ممكن منبه يصحيك فيقتلك؟.. تحذيرات عالمية من منبهات الهواتف الذكية