محافظ بني سويف يوجه بدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بمدرسة في سمسطا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة سمسطا، الأربعاء، للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي، وذلك بحضور النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، والدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتجول المحافظ داخل فصول المدرسية، وأجرى حوارًا مع المعلمين وطالبات المدرسة للتعرف على كيفية توصيل المعلومة للطالب، وقام بالاطلاع على سجلات الحصص المدرسية والمدون بها شرح الدروس المقدمة للطالبات، وحثهن على التزود بالعلم والمعرفة وممارسة الأنشطة المدرسية لصقل مهاراتهن وتنمية قدراتهن.

وأكد المحافظ على إدارة المدرسة باستمرار الالتزام بتفعيل كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدرسة لمواجهة الأمراض والأوبئة وحفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشددًا على أهمية تكثيف حملات التوعية ونشر الوعى بين الطلاب والمعلمين لمواجهة جائحة كورونا المستجد لضمان انتظام العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

ووجه محافظ بني سويف باتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال تفعيل منظومة التابلت بهدف تحقيق أكبر استفادة من المنظومة الحديثة، مطالبًا بالتنسيق المستمر مع الإدارات المركزية بالوزارة، لتذليل أية عقبات موجودة أو طارئة على المنظومة التعليمية مع نظام الثانوية العامة الجديد.