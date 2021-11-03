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رفع ١٥٠٠ حالة إشغال خلال حملات موسعة بالوراق وشمال والعمرانية وبولاق الدكرور

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رفع ١٥٠٠ حالة إشغال خلال حملات موسعة بالوراق وشمال والعمرانية وبولاق الدكرور رفع ١٥٠٠ حالة إشغال خلال حملات موسعة بالوراق وشمال والعمرانية وبولاق الدكرور

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شنت الجيزة حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بأحياء الوراق وشمال والعمرانية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط بالشارع.

ففي حي بولاق الدكرور، تم رفع كافة إشغالات المقاهي والمحال التجارية بشارع المصرف بمتابعه من عبدالله نور رئيس الحي.

كما قام حي العمرانية بشن حمله إشغالات مسائية على شارع عثمان محرم وشارع مصرف الكونيسة وشارع فيصل وشارع خاتم المرسلين وشارع الثلاثيني، وأسفرت الحمله عن رفع الإشغالات.

وشن حي شمال الجيزة حملات اشغالات بشوارع قطاع المنيره شملت شوارع العامل الاول وشارع محمد حجازي والوحدة وتم خلال الحمله رفع عدد كبير من الاشغالات وازاله أخرى.

وفي حي جنوب الجيزة تم رفع الاشغالات بشوارع المدبح وشارع المدرسه بالمنيب ومنع تواجد الباعه الجائلين لسوق الثلاثاء.

المصرى اليوم

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