أخبار عاجلة

وسائل الإعلام في الإمارات ترحب بحملة "Discover Europe Treasures" مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب -
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين -
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب -
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تضامن النواب» تستكمل مناقشة قانون «رعاية المسنين»

Print
«تضامن النواب» تستكمل مناقشة قانون «رعاية المسنين» «تضامن النواب» تستكمل مناقشة قانون «رعاية المسنين»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبًا آخرين في ذات الموضوع، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

كان اجتماع اللجنة السابق (أمس الأول) شارك فيه العديد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وبينهم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت في كلمتها، إنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن سن المعاش سيرتفع تدريجيًّا حتى يصل إلى 65 سنة، وأنه سيتم منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.

وفيما يخص المسنيين الذين يعانون أمراضًا نفسية، قالت الوزيرة إن رعايتهم تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفي حال تعنت الأسرة في استلام المسن ورعايته «نحن نأخذه ونوفر له الرعاية اللازمة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صحة النواب»: قانون الجائحة منح الحكومة اتخاذ 25 إجراء لمواجهة الأوبئة

«صحة النواب»: قانون الجائحة منح الحكومة اتخاذ 25 إجراء لمواجهة الأوبئة

الحكومة المغربية تقرر رفع حظر التجول الليلي ابتداء من غد الأربعاء

الحكومة المغربية تقرر رفع حظر التجول الليلي ابتداء من غد الأربعاء

الحكومة المغربية ترفض زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية

الحكومة المغربية ترفض زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية

«محلية النواب» تناقش وقف بيع أراضي بأسيوط.. والحكومة: نحتاجها لـ«حياة كريمة»

«محلية النواب» تناقش وقف بيع أراضي بأسيوط.. والحكومة: نحتاجها لـ«حياة كريمة»