«تضامن النواب» تستكمل مناقشة قانون «رعاية المسنين»

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واصلت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبًا آخرين في ذات الموضوع، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

كان اجتماع اللجنة السابق (أمس الأول) شارك فيه العديد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وبينهم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت في كلمتها، إنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن سن المعاش سيرتفع تدريجيًّا حتى يصل إلى 65 سنة، وأنه سيتم منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.

وفيما يخص المسنيين الذين يعانون أمراضًا نفسية، قالت الوزيرة إن رعايتهم تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفي حال تعنت الأسرة في استلام المسن ورعايته «نحن نأخذه ونوفر له الرعاية اللازمة».