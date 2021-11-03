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وزير التنمية المحلية يقرر تعيين سكرتيرًا عامًا للمنيا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة

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وزير التنمية المحلية يقرر تعيين سكرتيرًا عامًا للمنيا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة وزير التنمية المحلية يقرر تعيين سكرتيرًا عامًا للمنيا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أصدر عدة قرارات بتعيين وندب، عدد من القيادات المحلية بالمحافظة، شملت القرارات ندب اللواء تامر سعيد محمد، سكرتيراً عاماً للمحافظة، نقلا من وظيفة سكرتير عام محافظة قنا، وتعيين اللواء ياسر محمد عبدالعزيز، سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة المنيا.

وشمل قرار وزير التنمية المحلية، ندب الدكتور محمد حلمي محمد، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة المنيا، نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وتعيين محمد عزت، رئيساً لمركز ومدينة أبوقرقاص، نقلاً من وظيفة، رئيس مركز ومدينة العدوة. من جانبه أصدر المحافظ، قراراً بتكليف عامر طه ادم، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وتكليف أحمد راشد محمد، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وتكليف أحمد خلف عبدالعزيز، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة.

وشمل قرار المحافظ، تكليف عماد حسن عبدالعزيز، للعمل كنائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، وتكليف إيهاب عبدالقوي محمد، للعمل كنائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وتكليف طه حسين عبدالفتاح، للعمل كنائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة.

وأكد المحافظ، أن الحركة تهدف لضخ دماء جديدة، ودفع عجلة التنمية، مشدداً على ضرورة تواجد كافة القيادات التنفيذية بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع لمشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم، بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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