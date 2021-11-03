«نقيب الأطباء»: هدف «المسئولية الطبية» هو توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة الصحية

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أعلنت نقابة الأطباء، عن حضور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أيمن سالم، والدكتورة رانية العيسوي، والدكتور مصطفى عشوب، والدكتور أبوبكر القاضي، والدكتور أحمد حسين، أعضاء هيئة مكتب النقابة، جلسة مناقشة لمشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب.

وأضافت النقابة في بيان صحفي لها، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والمكلف بوزارة الصحة، حضر الجلسة وكذلك أعضاء لجنة الصحة، والعديد من النواب، والشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.

وأضاف البيان: «تناولت الجلسة مناقشة فلسفة قانون المسئولية الطبية وأهميته لاستقرار المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمة مثلى للمواطن المصرى، وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الهدف من القانون ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية، ومنهم الأطباء، وإنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة، وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه».

وأضاف «خيري»: «من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية والغير مرخص له القيام بالتدخل الطبي، لن يعامل بهذا القانون ويتعرض لعقوبات القانون الجنائي التي تشمل الحبس».