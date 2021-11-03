وزيرة التضامن تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس لدوره في مبادرة الفائقين علميا

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كرمت وزارة التضامن الإجتماعى الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس، ضمن ورشة عمل حاضنات الطلاب الفائقين، حيث شاركت جامعة عين شمس في ورشة العمل والإجتماع التنسيقى الذي نظمته وزارة التضامن الإجتماعى ورؤساء الجامعات ونواب الجامعات المستهدفة ومنسقيها لبرنامج حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

وقدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن درع تكريم الدكتور هشام تمراز، مثمنة دور جامعة عين شمس في إنجاح مبادرة الفائقين علمياً، ضمن مبادرة حاضنات الفائقين، التي انطلقت في يناير 2020 وخلقت منافسة بين الطلاب وتم تطبيق الحاضنات في خمس كليات عملية وهى ( الطب، الهندسة ،الصيدلة، الزراعة، العلوم).

ويأتي ذلك في اطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة عين شمس برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، حيث قامت الجامعة بإنشاء وحدة التضامن الإجتماعى داخل الجامعة الهدف منها تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ولاسيما الأهداف الخاصة بمحور العدالة الإجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الإقتصادى.

وتضمنت ورشة العمل مشروعات وزارة التضامن بالجامعات ومشاركتها في برامج رعاية الفائقين والتمكين الإقتصادى وتوفير الرعاية الإجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية .