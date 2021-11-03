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«الأمن الاقتصادي» يضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد

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«الأمن الاقتصادي» يضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد «الأمن الاقتصادي» يضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد

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كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.

أسفرت الجهود خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، عن ضبط 2903 قضايا متنوعة في حملات ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 251 قضية في عدة مجالات أبرزها (الضرائب العامة- مخالفات الجمارك- تحري مدين لمصلحة الضرائب)، وضبط 1353 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي- لحوم ومصنعاتها- مواد بترولية).

المصرى اليوم

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