أخبار عاجلة

«صنع في الصين».. خبراء الفلك يترقبون ارتطام صاروخ بسطح القمر -
رئيس الوزراء الكندي يعلن الطوارئ لمواجهة التظاهرات المعارضة لإجراءات كورونا -
«الجمهور تعب».. ميدو يدعو لإنهاء أزمات الزمالك -
التلوث «البترولى» يهدد البحر الأحمر -
محمد صبحي: «تنازلت عن مستحقاتي للإسماعيلي.. ومحدش من الجمهور وقف جنبي» -
«زي النهارده».. إعدام الفليسوف سقراط 15 فبراير 399 ق.م -
بعد وفاة الممثل الكوميدي بوب ساغيت بسبب صدمة في الرأس.. ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت لإصابة في الرأس؟ -
خبير يكشف نية بوتين من الحشد العسكري.. وهذه ربما خطواته التالية بشأن أوكرانيا -
«المستوردين»: صعوبات أمام الراغبين فى التحول للتصنيع -
ميدو يُحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

حكاية بطل مصر فى مستر أوليمبيا .. احمد شعبان من النجارة إلى العالمية

Print