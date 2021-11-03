تعرف علي مخرج مباراة الأهلي والزمالك

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كشفت مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية للاعلام، ان المخرج محمد نصر هو مخرج مباراة الاهلي والزمالك، التي سوف تقام يوم الجمعة المقبل من استاد القاهرة، ضمن مبارايات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021 -2022 .

وسوف يتم التصوير بسيارات 4kh، وما يقرب من 20 كاميرا، واستخدام افضل وسائل التصوير الحديثة.

واكد المصدر ان رئيسة التليفزيون المصري نائلة فاروق شددت على الحيادية في نقل المباراة المرتقبة، لظهور صورة مصر بشكل مشرف، وان نقل المباراة تتم بالتعاون بين الهيئة الوطنية للاعلام والمتحدة للخدمات الاعلامية، وان طاقم التصوير والمخرجين سوف يقومون باستلام استاد القاهرة من غدا الخميس استعداد لنقل المباراة.