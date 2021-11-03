أخبار عاجلة

عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب -
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف علي مخرج مباراة الأهلي والزمالك

Print
تعرف علي مخرج مباراة الأهلي والزمالك تعرف علي مخرج مباراة الأهلي والزمالك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية للاعلام، ان المخرج محمد نصر هو مخرج مباراة الاهلي والزمالك، التي سوف تقام يوم الجمعة المقبل من استاد القاهرة، ضمن مبارايات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021 -2022 .

وسوف يتم التصوير بسيارات 4kh، وما يقرب من 20 كاميرا، واستخدام افضل وسائل التصوير الحديثة.

واكد المصدر ان رئيسة التليفزيون المصري نائلة فاروق شددت على الحيادية في نقل المباراة المرتقبة، لظهور صورة بشكل مشرف، وان نقل المباراة تتم بالتعاون بين الهيئة الوطنية للاعلام والمتحدة للخدمات الاعلامية، وان طاقم التصوير والمخرجين سوف يقومون باستلام استاد القاهرة من غدا الخميس استعداد لنقل المباراة.

بث مباشر .. الأهلي ضد المصري البورسعيدي .. والزمالك ضد سيراميكا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

حارس تشيلسي : محمد صلاح فخر لمصر وأفريقيا .. وعلينا أن نفتخر بما يقدمه

حارس تشيلسي : محمد صلاح فخر لمصر وأفريقيا .. وعلينا أن نفتخر بما يقدمه

عصام الشوالي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية (فيديو وصور)

عصام الشوالي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية (فيديو وصور)