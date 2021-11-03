بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري الأبطال الموعد والقنوات الناقلة

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مباراة قوية تجمع ريال مدريد وشاختار الأوكراني، ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك ضمن مباريات دوري ابطال أوروبا المجموعة الرابعة الجولة 4.

وحقق ريال مدريد الفوز على شاختار في مباراة الجولة الماضية من دوري الأبطال بخماسية نظيفة، على ملعب شاختار بالعاصمة الأوكرانية.

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ومن المتوقع أن يلعب ريال مدريد المباراة بتشكيل متوقع:

التشكيل المتوقع لريال مدريد اليوم:- حراسة المرمى: كورتوا الدفاع: كارافخال، ناتشو، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس الهجوم: رودريجو، دياز، فينيسيوس جونيور.

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