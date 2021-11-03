نجم تشيلسي يوضح رأيه في فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

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أوضح بن تشيلويل ظهير أيسر نادي تشيلسي الإنجليزي، عن رأيه في النجم المصري محمد صلاح لاعب وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، مع اقتراب حفل الكرة الذهبية لعام 2021.

وانضم الفرعون المصري محمد صلاح إلى قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالكورة الذهبية 2021، في الحفل الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول في الـ29 من الشهر الجاري.

وقال لاعب البلوز عن صلاح في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام مالمو أمس في دوري أبطال أوروبا: «إنه لاعب رائع، يحظى بموسم مميز خاصةً في الشهر الماضي».

وتابع اللاعب: «لقد سجل بعض الأهداف الرائعة، ولكننا نملك أيضًا بعض اللاعيبين المميزين في فريقنا».

واختتم: «هناك جورجينو الذي فاز بكل شيء في العام الماضي، وكانتي أيضًا، هناك الكثير من اللاعبين العالميين في فريقنا».

يذكر أن تشيلسي فاز أمس أمام نظيره مالمو السويدي بنتيجة 1-0، وارتفع رصيد تشيلسي لـ9 نقاط في وصافة المجموعة التي يتصدرها يوفنتوس.