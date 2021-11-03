حملات للنظافة والتجميل بمركزي سيدي سالم وقلين

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شهد مركزا سيدي سالم وقلين، حملات مكثفة لأعمال التجميل وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين. ‏

وأشرفَ فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات تجميل الأماكن العامة، ورفع وإزالة وتسوية الطريق أمام مدرسة التمريض، ووحدة طب الأسره، فضلاً عن رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالمدينة، ومدخل قرية مشرف، بالإضافة إلى أعمال تقليم النخل بمداخل ومخارج المدينة أمام كوبرى المستشفى.

كما تابع رئيس مركز ومدينة قلين، تركيب وصيانة كشافات الإنارة العامة، وتغيير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة بالطرق الرئيسية والفرعية بقلين المحطة، وقلين البلد، والتوابع.

كما أشرفَ فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على سير العمل والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة دفتر الحضور والإنصراف بالمصالح الحكومية لإدارة الخدمات وإدارة الرقابة والمتابعة، ومستشفى قلين العام. ‏ ‏ ‏ وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة.