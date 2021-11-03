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22 لاعبًا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

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22 لاعبًا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي 22 لاعبًا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

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اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والمقرر لها في الثالثة عصر غداً الخميس على بتروسبورت.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى.

احمد ياسين وأمير مدحت وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو في خط الدفاع.

محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبدالرحمن لعبة وأحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد حامد ومحمد هلال ومحمد بسيوني ومحمود قاعود وموسي دياوارا وأحمد ياسر في خط الوسط.

فادي فريد وأسامة فيصل في خط الهجوم.

وشهدت القائمة عودة أحمد ياسر للقائمة بعد اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية للاعب الذي غاب عن مباريات الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في ختام الموسم الماضي.

ويأتي فريق البنك الأهلي في المركز السابع برصيد ثلاثة نقاط جمعها بالفوز في المباراة الأولي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة وخسر الثانية أمام الأهلي بهدف وحيد ويسعي للفوز بنقاط مباراة الإسماعيلي للتقدم خطوات مهمة في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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